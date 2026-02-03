Gerichtstag in Huisum. Richter Adam muss den Fall von Eves zerbrochnem Krug verhandeln.

Den soll Ruprecht, ihr Verlobter, zerschlagen haben. Oder war alles ganz anders? Kleists Lustspiel zeigt männlichen Machtmissbrauch in seiner reinsten Form.

"Der zerbrochne Krug" ist ein grotesker Kampf um die Vermeidung der Wahrheit. Da trifft Rechthaberei auf Willkür, Sturheit auf pedantische Bedenklichkeit. Durch seine bildhafte, pointenreiche Sprache zieht Kleists Lustspiel die Zuschauer*innen noch immer in seinen Bann.

Lustspiel von Heinrich von Kleist