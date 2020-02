Der zerbrochne Krug

Heute ist Gerichtstag und der Dorfrichter Adam sichtlich ramponiert. Seinem Schreiber tischt er aus dem Stegreif eine Geschichte auf und glaubt, damit die Geschehnisse der Nacht und die Herkunft seiner Wunden vertuschen zu können. Aber nicht nur Adam ist gezeichnet, auch ein Krug ist zu Bruch gegangen und die Besitzerin klagt ihr Recht ein. Fortan ist Adam der Richter über eine Straftat, zu deren Aufklärung er selbst am besten beitragen könnte. Was sich genau in dunkler Nacht zugetragen hat, wissen nur er und Eve, die Tochter der Klägerin. Aber auch Ruprecht, der Verlobte von Eve, hat in der Nacht eine Entdeckung gemacht. Es geht nicht nur um einen zerbrochenen Krug, sondern auch um zerschlagene Ehre und um ein Dorfgefüge, das auf Grund der Geschehnisse in Stücke zu brechen droht. Richter Adam steht unter Druck und versucht die Dorfleute durch merkwürdige Winkelzüge zu beeinflussen, um einen für ihn glimpflichen Ausgang der Sache zu erreichen. Doch das unerwartete Erscheinen des Gerichtsrats bringt ihn in noch größere Bedrängnis und er sieht sich gezwungen an allen Fronten zugleich zu agieren.