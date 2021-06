Kinder- und Familienstück von Roland Schimmelpfennig

Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen

Es war einmal eine Papiertänzerin und ein Zinnsoldat mit nur einem Bein, mit denen keiner spielen wollte. Drum landeten sie achtlos auf dem Fensterbrett, wurden hinausgeweht, er, schwer wie Blei sauste in die Tiefe, sie, leicht wie eine Feder, wurde in die Wolken geweht. Beide hatten eine gefahrvolle Reise zu bestehen, traffen auf Wolke, Papierdrache und Krähenkinder, auf gemeine Zwillinge, Papierschiff, Ratte und Fisch. Keiner war besonders nett, doch einer wird sie retten, zuletzt, aus höchster Not.

Roland Schimmelpfennig ist einer der führenden deutschen Dramatiker. Mit der Andersenbearbeitung ist ihm ein überaus poetisches Märchen gelungen, über Gefahr und Treue und die stille, zarte Liebe. Seine Stücke wurden in 40 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet.

"Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" ist sein zweites Kinderstück, es lief bereits mit großem Erfolg im letzten Jahr auf der Parkbühne am Neuen Globe.

Zinnsoldat Michael Del Coco

Papiertänzerin Birgit Busse

Regie Jennifer Sittler

Bühne Anne Brüssel

Kostüme Martina Klander

Dramaturgie Franz Burkhard

Regieassistenz Julia Graetz