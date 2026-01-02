Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin

Eine Abenteuerreise beginnt, als das Kind, dem der einbeinige Zinnsoldat und die Tänzerin aus Papier gehören, zum Geburtstag neue Spielsachen bekommt.

Die beiden werden aussortiert und landen zusammen auf dem Fensterbrett. Als das Fenster aufspringt, reißt ein Windstoß sie auseinander. Die Tänzerin, leicht wie eine Feder, wirbelt immer weiter hinauf in den Himmel. Der Soldat aus Zinn stürzt in die Tiefe, mitten in den Rinnstein hinein. Hilflos den unterschiedlichsten Gefahren ausgeliefert, führt ihre Reise nun ins Ungewisse, ohne Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Die Papiertänzerin muss Bekanntschaft mit einer launischen Wolke machen und gerät in die Fänge einer besitzergreifenden Elster. Doch das Unfassbare geschieht: Die beiden Gepeinigten entkommen, und ein beinahe märchenhafter Zufall führt sie wieder zusammen. Roland Schimmelpfennigs Fassung des Klassikers von Hans Christian Andersen ist ein einfühlsames Plädoyer für Offenheit, Toleranz und Hilfsbereitschaft.