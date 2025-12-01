Frei nach dem Märchen „Der Standhafte Zinnsoldat“ von Hans Christian Andersen.

Ab 6 Jahren

Es ist eine wunderschöne, poetische Theaterfassung eines wunderschönen, poetischen Märchens: Der Dramatiker Roland Schimmelpfennig hat aus Hans Christian Andersens Märchen „Der standhafte Zinnsoldat“ ein anrührendes, bezauberndes Bühnenmärchen gemacht. Es geht um einen einbeinigen Zinnsoldaten und eine schon leicht verbeulte Papiertänzerin, die sich mögen, mit denen aber niemand mehr spielen will. Sie verlieren sich, durchleben Reisen durchs Ungewisse, erleben Abenteuer – und alle hoffen auf ein glückliches Ende für diese beiden Bühnenwesen mit den ganz, ganz großen Herzen. Theater ist ein Spiel, das Stück „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ handelt denn auch von und mit Spielsachen und erobert mit viel Phantasie ein Kinderland als Märchenland.

Aufführungsrechte: S. Fischer Verlag