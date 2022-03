Der zweite Jakob – Lesung mit Norbert Gstrein

Er erzählt spannend, unterhaltsam und führt uns an Abgründe. Auch in Norbert Gstreins jüngstem Roman geraten scheinbare Gewissheiten ins Wanken. "Was ist das Schlimmste, das du in deinem Leben getan hast?" Die Frage seiner Tochter setzt bei der Hauptfigur, einem Schauspieler, Erinnerungen frei, die er sich selbst gerne verborgen hätte. Aber was ist Wahrheit und was Lüge?

Norbert Gstrein macht aus seinem Generalthema mitreißende große Kunst. Die Kritik zeigte sich begeistert. 1961 in Tirol geboren, wurde er für sein umfangreiches Werk vielfach ausgezeichnet, 2021 u. a. mit dem Thomas-Mann-Preis.

