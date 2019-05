Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde

Gelegenheit macht Diebe: Als sich der Papst während seines New-York-Besuchs versehentlich in das Auto des jüdischen Taxifahrers Samuel Leibowitz setzt, entführt dieser den Stellvertreter Gottes einfach, statt den Irrtum aufzuklären. Doch der unfreiwillige Gast bleibt nicht lange unentdeckt, und so sorgen bald auch ein geldgieriger Rabbi und ein machtbesessener Kardinal für überraschende Wendungen in einem Entführungsfall, in dem das Opfer die Forderung des Geiselnehmers von Herzen unterstützt.

Eine Komödie von Joao Bethencourt. Es spielt die Theater-AG des Max-Planck-Gymnasiums Nürtingen.

Leitung: Tordis-Arlett Nitsch