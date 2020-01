Der Morgen kann warten

»Dies ist die Geschichte von einem alten Mann, der nicht schlafen wollte. Er hatte Angst davor, dass seine Seele, falls er im Dunkeln die Augen zumachen und einschlafen würde, seinen Körper verlassen könnte. So hielt er sich Nacht für Nacht mit Erinnerungen wach. Doch er hatte noch nicht genug vom Leben, wollte noch so viel mehr erfahren. Und da es für Abenteuer nie zu spät ist, fuhr er eines Nachts im Licht des Mondes in seinem Bett zum Haus hinaus. So sah er erstaunliche Dinge, erlebte überraschend neue Gefühle und begegnete Wesen, die die Welt ganz anders sahen als er. Keine Nacht wie diese!«

Das Theater Handgemenge zählt mit der fantasievollen Verbindung von Figuren- und Objekttheater, Clownerie, Musik und Schauspiel zu den interessantesten Theatergruppen Deutschlands. Peter Müller hat das Theater Handgemenge nach seinem Studium an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« 1990 mitgegründet und ist seitdem als Spieler und Manager des Ensembles tätig.