Derby-Time: RED DEVILS Heilbronn vs. VfL Obereisesheim

Derby-Fieber in Heilbronn! Die RED DEVILS treffen auf den VfL Obereisesheim!

Wenn es um die regionale Vorherrschaft auf der Matte geht, steht die Halle Kopf! Am Großkampftag kommt es in der Römerhalle zum brisanten Nachbarschafts-Derby zwischen den RED DEVILS Heilbronn und dem VfL Obereisesheim. Hier geht es um weit mehr als nur Punkte in der Tabelle – es geht um Prestige, Leidenschaft und puren Siegeswillen!

Den Auftakt macht unsere 2. Mannschaft in der Bezirksliga, die den Kampftag mit vollem Einsatz eröffnet. Direkt im Anschluss kocht die Stimmung im Hauptkampf der 1. Mannschaft (Verbandsliga) über: Freue dich auf pfeilschnelle Angriffe, spektakuläre Würfe und taktische Finessen im Freistil und griechisch-römischen Stil.

Packende Fights auf Augenhöhe und lautstarke Kulisse sind garantiert. Komm vorbei, trage Rot und mach die Römerhalle zum Hexenkessel!