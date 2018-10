Derby-Time: TSG trifft auf den VfB

× Erweitern TSG Hoffenheim 2018-19

Platz 3 in der Bundesliga! Direkte Qualifikation für die Champions League! Beste Platzierung der Vereinsgeschichte! Spätestens seit der zurückliegenden Saison scheint der Machtwechsel in Baden- Württemberg vollzogen: sportlich ist die TSG Hoffenheim die klare Nummer eins im Ländle - gefühlt ist der VfB Stuttgart immer noch das größere Zugpferd. Allerdings kamen die Schwaben zuletzt im anderen Landes-Derby gegen den SC Freiburg nicht über Unentschieden hinaus. Die noch recht junge Bilanz gegen die TSG spricht dabei allerdings für den VfB. Von 18 Spielen gewann die Wasenelf acht Vergleiche. Zuletzt gab es am Ende der vergangenen Saison einen 2:0-Heimsieg für den VfB dank zweier Treffer von Mario Gomez. Das einzige Aufeinandertreffen abseits der Bundesliga war die Erstrundenpartie der DFB-Pokalsaison 2005/2006, als der VfB mit dem 4:3-Sieg nach Verlängerung in die nächste Runde einzog.

TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart, Sa. 27. Okt., 18.30 Uhr, Rhein Neckar Arena, Sinsheim

