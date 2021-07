Derf´s a bissle meh sei?!

Am 15.08.2021 ist es wieder soweit. „Derf´s a bissle mehr sei?!“, das Format mit der eingebauten Lachgarantie wird die Mauern von Burg Stettenfels zum Beben bringenMit von der Partie werden sein:

Markus Zipperle, LinkMichel und mit dem Auftritt der DooWop-Mädla gibt es sogar eine waschechte Premiere.

Markus Zipperle ist nicht nur ein grandioser Mime und Stand-Up-Comedian, er versteht es auch virtuos das Publikum in seine Geschichten miteinzubinden und aktiv zu beschäftigen. Mittels einer ausgewogenen Mischung aus einem Feuerwerk an Witzen, gekonnt vorgetragenen Gesangsnummern und erfrischender Spontanität, erreicht die „Schwäbische Saugosch´“ nicht nur treffsicher die Zwerchfelle der Zuschauer, sondern auch ihre Herzen.

LinkMichel agiert mit nahezu übermenschlichem Wortwitz. Der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger nimmt mit extremer Pointendichte das allgegenwertig „Menschelnde“ aufs Korn und sorgt somit für wahre Lachsalven. Energiegeladen, temporeich und vor allen Dingen saukomisch beleuchtet er die Absurditäten des Alltags so präzise, dass sich die Zuschauer immer wieder sagen: „Genauso ist es.“

Mit den DooWop-Mädla haben sich vier Granaten der schwäbischen Comedy-Szene zusammengetan. Anette Heiter (Honey Pie), Gesa Schulze-Kahleyss (i-Dipfele), Babs Steinbock (Cleaning Woman) und Daniela Kirchner (Buddy&Ela) machen sich ungeniert über die Welthits der 50er und 60er Jahre her. Dies alles natürlich auf schwäbisch und in stilechten Petticoats. Jede für sich schon großartig, werden die vier erstmalig gemeinsam auf der Bühne stehen und mit Charme, Witz und Gesang das Publikum begeistern. Ein weiteres Highlight an diesem Abend.