Am 21.05.2023 ist es wieder soweit. "DERF´S A BISSLE MEH SEI?!", das Format mit der eingebauten Lachgarantie wird das alte Kino in Öhringen zum Beben bringen. Mit von der Partie werden sein: Elsbeth Gscheidle, LinkMichel und Buddy Bosch.

LinkMichel agiert mit nahezu übermenschlichem Wortwitz. Der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger nimmt mit extremer Pointendichte das allgegenwertig "Menschelnde" aufs Korn und sorgt somit für wahre Lachsalven. Energiegeladen, temporeich und vor allen Dingen saukomisch beleuchtet er die Absurditäten des Alltags so präzise, dass sich die Zuschauer immer wieder sagen: "Genauso ist es."

Wer kennt sie nicht, Elsbeth Gscheidle, bekannt von Alois und Elsbeth Gscheidle. Egal ob im Fernsehen oder auf der Bühne, Elsbeth bringt die Leute in Stimmung! "I bin d´Elsbeth, a Schwäbin durch und durch. I ka an gscheida Hefezopf bacha, mach regelmäßig und gewissenhaft mei Kehrwoch, i krieg elles vom Flecka mit ond sag was i denk. Des ko jo net falsch sei. Und vom schaffa kriegt mr en Durscht und no trink i au mol a Hefe uff ex. Des goht so schnell, i ka´s ells garnet stoppa!"

Buddy Bosch, über 40, also em beschta Schwobaalter, unterwegs auf den Bühnen von Baden-Baden bis zum Bodensee mit seinem Musik-Comedy-Duo "Kehrwoch-Mafia" (bekannt aus Funk und Fernsehen), der Schwobakomede und als Sänger der Schwobarockband "Muggabatschr". Jetzt mit seinem Soloprogramm live auf den Bühnen im Ländle.

"DERF´S A BISSLE MEH SEI?!" ist das ideale Vergnügen für jeden, der gerne von Herzen lacht und die Seele baumeln lässt - und wenn wir ehrlich sind - es darf doch immer A BISSLE MEH SEI, oder?

Veranstalter: Music Plus, In der Schlaghälde 21, 74629 Pfedelbach, 0173-3004025, heikovolkert(at)t-online.de , www.kleinkunst-im-kino.de