Das hat sich DERMOT KENNEDY redlich verdient: Nach all den Auftritten in Clubs und Kaschemmen, nach all den Tourneen, nach den ausverkauften Konzerten in Deutschland, wird es jetzt Zeit für die großen Hallen. In Stuttgart spielt der irische Singer-Songwriter am 8. November in der Porsche-Arena.

Seitdem der Ire auf der musikalischen Bildfläche erschienen ist, schaffte er es, in Rekordzeit zu einem kleinen Star zu werden. Kein Wunder, denn seine expressive Stimme, gepaart mit diesem überbordend kreativen Sound aus elektronischen Elementen und poppigen Parts, fügt sich wie selbstverständlich in die Struktur seiner handgemachten, rustikalen und gefühlvollen Stücke.

Genau diese Verbindung und Vielfältigkeit fesseln die Zuhörer. Selten hört man eine so intensive und flehende Stimme zum Himmel schreien wie auf der Single „Glory“, die ihm vor zwei Jahren den Durchbruch brachte. Dieses seelenvolle Organ ist sein Markenzeichen, ein wenig erinnert er vom Stil her an Jack Garratt, James Vincent McMorrow oder Bon Iver, wenn er zusammen mit seiner Band auf der Bühne steht und seine Songs singt, voller Hingabe und Inbrunst. Kein Wunder, dass ihm seine Fans zu Füßen liegen, denn Kennedy gibt immer alles, was seine Seele hergibt. Seit der EP „Doves & Ravens“ und erst recht seit dem selbstbetitelten Debütalbum gehört er zu den ganz Großen seines Faches.