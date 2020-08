Die 2014 gegründete Grup Şimşek ist eine «outernational» Band mit Mitgliedern aus fünf verschiedenen Ländern - der Türkei, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien. Tatsächlich leben sie auch in ganz Europa verteilt, und vereinen diesen Kontinent so buchstäblich.

Die Besetzung: Derya Yıldırım, talentierte türkische Sängerin und Multiinstrumentistin; 3 Musiker des in London / Frankreich ansässigen Kollektivs Catapulte Records (Andrea Piro, Graham Mushnik und Antonin Voyant vom Orchestre du Montplaisant); und Greta Eacott, britische Komponistin und Schlagzeugerin (G-Bop Orchestra, One Take Records). Die 5 Musiker trafen sich dank des Musikantropologen, DJs und Freundes Sebastian „Booty“ Carrell (B-Musik), der musikalischer Koordinator des New Hamburg Festivals war - wo das Quintett zum ersten Mal live auftrat (als Intercommunal Orchestra). Als das Hamburger Projekt zu Ende ging, waren sie sich einer Sache sicher: Die Band muss weiterleben! Grup Şimşek versammelte sich 2015 erneut in London und in Frankreich; arbeitete an neuem Material und trat einige Male live auf. 2016 traf sich Grup Şimşek erneut, um weitere Shows zu spielen, und nahm ihre erste EP auf: Nem Kaldı - die am 31. März 2017 auf Catapulte und Bongo Joe veröffentlicht wurde. Nach einer Reihe von Shows in Europa während 2 Jahren veröffentlichte die Band ihr Debütalbum "Kar Yağar" ebenfalls auf denselben Labels.

Derya Yıldırım & Grup Şimşek wurde aufgrund der Neuorientierung von Piro als Quartett neu geformt und ist die süßeste Volksmoderne, die elektrifizierende und hochtanzbare türkische Musik spielt. Es kombiniert anatolische Folk und psychedelische Bewegungen, durchsetzt durch Hinweise auf postprogressiven Jazz und Funk.

Angeführt von Derya Yıldırıms hypnotisierendem Saz und Gesang liefern Grup Şimşek ihre eigene Interpretation türkischer Juwelen (von Künstlern wie Selda Bağcan, Barış Manço, Özdemir Erdoğan), beziehen ihre Originalität aber auch aus wunderschönen Kompositionen und einer fantastischen Fähigkeit zum Improvisieren.