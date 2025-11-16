Ein Brunch der dir jeden kulinarischen Wunsch erfüllt und dein Genießerherz höher schlagen lässt!

Die Metzgerei Geiger freut sich sehr, dass Du dich für die Veranstaltung "Des Geigers Brunch" interessierst! Du hast die einmalige Gelegenheit, die komplette Käse- und Wursttheke zu verkosten, Dich durch sämtliche deftige und süße Variationen des Kochs zu probieren und verschiedenste für Dich zubereitete Eierspeißen zu verköstigen. Zur Mittagszeit wird Dir zusätzlich eine Auswahl feinster warmer Metzgerspezialitäten serviert. Es wird also alles aufgetischt, was Du für einen entspannten Sonntag mit den Liebsten brauchst.

Neben dem kulinarischen Genuss wird auch eine gemütliche und einladende Umgebung geboten, in der Du Dich mit anderen Gästen austauschen und entspannen kannst. Ob Du alleine kommst oder mit Freunden und Familie - Du wirst Dich bei uns bestimmt wohl fühlen.

Solltest Du noch weitere Fragen haben oder spezielle Anforderungen, zögere nicht, Kontakt aufzunehmen. Es wird dafür gesorgt, dass Dir geholfen wird und sichergestellt, dass Du eine großartige Zeit hast.

Du möchtest einen seperater Termin nur für Dich, Deine Familie und Freunde?

Ab einer Mindestpersonenanzahl von 35 Personen kann für Dich auch ein privater "Des Geigers Brunch" organisiert werden.

Interesse? Dann schreibe jetzt eine E‑Mail an: info@geiger-metzgerei.de

(Wenn Ihr eine größere Gruppe (ab 10 Personen) seid, dann kommt bitte schon ab 9:45 Uhr.)