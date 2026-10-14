Des Geyers schwarzer Haufen Diese Musikgruppe ist ein Urgestein der Mittelalter-Szene.

Drei Spielmänner entführen die Konzertbesucher sprichwörtlich "spielend durch die Jahrhunderte". Auf einer Vielzahl nachgebauter, historischer Instrumente ziehen die drei Spielleute durch die Lande und begeistern Menschen aller Altersgruppen mit ihrer handgemachten Musik. Trinklieder, Tanzlieder und freche Lieder gegen die Obrigkeit sind eher Schwerpunkte.