Des Herzen Furcht und Liebe – Motette

Cembalo & Blockflöte.

Werke von Francesco Rognoni, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach, Anne Danican-Philidor, Francesco Mancini u.a.; Vera Bieber (Blockflöten), Patrizia Bieber (Cembalo & Truhenorgel).

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.

In der Motette erklingen hochklassige Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik unterschiedlicher Stile. Psalm, Schriftlesung, Gebet sowie ein Gemeindelied sind feste Elemente dieses musikalischen Abendgottesdiensts.

Die Tübinger Motette prägt das kulturelle Leben Tübingens seit 1945. Sie greift Themen und Feste des Kirchenjahrs auf. Zwischen 250 und 1.400 Zuhörer/innen, Menschen allen Alters und sozialer Hintergründe, schätzen das Miteinander von Musik und Theologie. Zahlreiche Tübinger Chöre und Ensembles nutzen die Motette als Plattform.