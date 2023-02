Des Königs barocke Band

Vor 300 Jahren lebte einmal ein König, der schöne Musik über alles liebte. Er selbst spielte Cembalo. Doch nach einiger Zeit wurde ihm langweilig, weil er immer alleine spielen musste.

Er fragte nach weiteren Musikern. Da kam jemand mit einer Posaune - ein tolles Instrument, so laut und prächtig! Das gefiel dem König schon sehr gut. Eine weitere Musikerin will auch mit dem König musizieren und kommt mit ihren zarten und lieblichen Flöten. Es entsteht ein musikalischer Wettstreit, bei dem auch das Publikum mitmachen darf. Für wen wird der König sich am Schluss wohl entscheiden ... ? Erleben Sie das junge Trio ERA mit seinem bezaubernden Familienkonzert für große und kleine Besucher!