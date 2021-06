Lust auf eine neue Form des Schauspiels? »Des Kaisers letztes Pferd« von Gerhard D. Wulf (Inszenierung Edith Koerber) ist ein szenisches Theaterstück, das wir dem Karlsplatz auf die Steine geschrieben haben. Und diese haben viel zu erzählen, denn Geschichte wird erst durch Geschichten lebendig und wirkt hinein in unsere Gegenwart. Das Pferd des Kaisers steigt von seinem Sockel herab und führt gemeinsam mit einer jungen Schauspielerin um den Platz herum mit den Stationen Altes Waisenhaus, Hotel Silber, Mahnmal gegen den Faschismus und dem Lustgarten der Antonia Visconti… Pferd und Mädchen schlüpfen dort in fiktive und reale Rollen. Stadtgeschichte einmal ganz anders mit den Mitteln des Theaters. Bewegende Geschichte vor Ort und in Bewegung – für Zuschauer und Ensemble.

Der Spaziergang findet bei jedem Wetter statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Treffpunkt ist Reiterstandbild auf dem Stuttgarter Karlsplatz.

Bis auf weiteres gilt die Masken- und Abstandspflicht, ein GGG-Nachweis ist Open Air momentan nicht mehr notwendig.

Eintrittspreis: 14,- EUR / 8,- EUR (ermäßigt)

Zusatztermine und andere Uhrzeiten sind in Absprache möglich, bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-mail.