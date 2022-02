Lust auf eine neue Form des Schauspiels? »Des Kaisers letztes Pferd« von Gerhard D. Wulf (Inszenierung Edith Koerber) ist ein szenisches Theaterstück, das wir dem Karlsplatz auf die Steine geschrieben haben.

Und diese haben viel zu erzählen, denn Geschichte wird erst durch Geschichten lebendig und wirkt hinein in unsere Gegenwart. Das Pferd des Kaisers steigt von seinem Sockel herab und führt gemeinsam mit einer jungen Schauspielerin um den Platz herum mit den Stationen Altes Waisenhaus, Hotel Silber, Mahnmal gegen den Faschismus und dem Lustgarten der Antonia Visconti… Pferd und Mädchen schlüpfen dort in fiktive und reale Rollen. Stadtgeschichte einmal ganz anders mit den Mitteln des Theaters. »…Seit über 120 Jahren thront Kaiser Wilhelm I., obwohl er absolut kein Württemberger ist, mitten in Stuttgart auf dem nicht mal nach ihm benannten Karlsplatz. In dieser langen Zeit hatte der Regent einen treuen Diener unter sich, um den sich bisher kein Historiker oder keine Historikerin geschert hat. Erzählt mal was vom Pferd! Ist höchste Zeit! In der emotional zupackenden Performance von Gerhard D. Wulf wird das Ross, das Wappentier der Stadt, zum Revolutionär! Was für ein geistreiches Vergnügen!

Eine Indoor-Vorstellung im Theater tri-bühne!