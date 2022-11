DES KAISERS NEUE KLEIDER

Ist Kaiser Klemens verrückt geworden?

Er stolziert auf dem Schlossplatz in Unterhosen! theater mimikri zeigt das berühmte Andersen-Märchen über Schein und Sein als lustig-romantischen Märchenkrimi. Hinter der Fassade des eitlen Machthabers entdeckt das Publikum einen unsicheren Kaiser ohne Selbstbewusstsein, der sich nur versteckt hinter immer neuen, immer noch tolleren Gewändern – weil er glaubt, nur so sein Volk beeindrucken zu können. Bis der Kleidersüchtige durch eine List und ein kleines Kind von seiner Sucht erlöst wird. Mit seinen Märchenproduktionen erobert das theater mimikri seit fast 35 Jahren die Herzen einer ständig wachsenden Fangemeinde – weil sie die Themen der alten Märchen nicht einfach nacherzählt, sondern unverkrampft und sinnfällig in zeitrelevante Zusammenhänge bringt.