Des Kaisers neue Kleider

»Vor vielen Jahren lebte einmal ein Kaiser, der schöne neue Kleider so ungeheuer gernhatte, dass er all sein Geld ausgab, um recht geputzt zu sein…« Eines Tages kommen zwei Betrüger in sein Schloss. Sie behaupten, Kleider nähen zu können, die nur von Klugen gesehen werden. Der Kaiser will sie sofort haben. Die Betrüger tun so, als würden sie arbeiten, zeigen schließlich auf den leeren Tisch und rufen: „Seht, die Kleider sind fertig!“ Das Märchen nimmt seinen Lauf.