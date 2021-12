Des Malers Schule - Die Schule des Malers

Read-y-tainment* / Ein Abend rund um Franz Sequenc und seine Bilder

60 Minuten Unterhaltung mit Willi Steinfeld - Texte, Elena Rasschiwina - Piano und Anastasia Rasschiwina - Fagott / Gesang. Anschließend Gelegenheit zur gemeinsamen Ausstellungsbesichtigung, zum Austausch und zum Knüpfen neuer oder Neuknüpfen alter Verbindungen. Wie schon Ernst Jandl sagte: "ach die heimat / ach die heimat / fen ferd ich fiedersehn / ist so feit" (letzte Strophe von "etude in f", ca. 1965)

B. Wilhelm Steinfeld

Bereits während seines technischen Studiums schrieb er Gedichte und szenische Stücke. Eindrücke aus dem industriellen Alltag führten 2005 zur Publikation der „Industriemärchen“ und später der "Businesspläne" wie zu weiteren Veröffentlichungen in Anthologien als auch regelmäßig im „Jahrbuch für das neue Gedicht“. Eigene Programme und Teilnahmen an Kurzgeschichten- und Lyrik-Veranstaltungen führen ihn seither immer wieder vor Publikum.

Elena Rasschiwina

Sie absolvierte ihr Klavierstudium am Konservatorium St. Petersburg und erhielt Auszeichnungen beim internationalen Rimsky-Korsakow Kammermusik-Wettbewerb St. Petersburg (1988) und beim internationalen Musikwettbewerb „Weiße Nächte“ in St. Petersburg (1992). Neben ihrer freien Konzerttätigket arbeitet sie auch als Korrepetitorin an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart.

Anastasia Rasschiwina

Als Tochter eines Musikerehepaares hat sie die Neigung zum Fach bereits in die Wiege gelegt bekommen. Das Instrument ihrer Wahl war nach anfänglicher Ausbildung am Klavier das Fagott. Mit diesem gewann sie 2014 und 2016 den Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" und seit 2019 erweitert sie ihr Spektrum im Bereich Gesang um eine weitere Facette.

* Read-y-tainment ist nicht Kabarett, nicht Lesung, nicht Poetry und auch nicht Comedy. Sondern eine thematisch zusammengestellte unterhaltsame Mischung aus kurzen Prosa-Texten, Lyrik und Dialogen mit Hintergrundinformationen und Moderation.