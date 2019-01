Pfeil und Bogen gibt es schon seit der Steinzeit. Ursprünglich als Jagdwaffe verwendet, erwiesen sie sich bald auch als äußerst nützlich im Krieg. Im Mittelalter waren sie neben der Armbrust die wichtigste Fernwaffe bis zur Verbreitung zuverlässiger Feuerwaffen. Der Ritterschaft galten sie allerdings als unehrenhaft und wurden persönlich nur für die Jagd verwendet. Heute ist das traditionelle Bogenschießen ein faszinierender Sport und eine gesunde Freizeitbeschäftigung für jede Altersgruppe. „Intuitiv“ bedeutet, dass keine Visiere oder anderen technischen Hilfsmittel eingesetzt werden. Davon profitiert nicht nur der Körper, sondern auch der Geist wird klar und konzentriert sich ganz auf das Ziel. Stress und Hektik fallen von uns ab. Das Zielen erfolgt unbewusst, der Schuss löst sich im Wechselspiel von An- und Entspannung.

In diesem eintägigen Einführungskurs werden vor der einmaligen historischen Kulisse der Gamburg in entspannter Atmosphäre gesunde Haltung, korrekter Auszug und sauberes Lösen des Pfeils sowie weitere Grundlagen des Umgangs mit Pfeil und Bogen professionell vermittelt. Teilnehmer/innen ab 14 Jahren „er-zielen“ somit erste Erfolgserlebnisse.

Der Kursleiter Jan H. Sachers M.A. ist Historiker und verfügt über langjährige Erfahrung als traditioneller Bogenschütze. Er hat zahlreiche Artikel über die Geschichte von Pfeil und Bogen verfasst, u.a. für „Karfunkel. Zeitschrift für erlebbare Geschichte“ sowie die Fachmagazine „Traditionell Bogenschießen“ und „Bow International“. Als deutscher Repräsentant der internationalen Society of Archer-Antiquaries studiert er Traditionen des Bogenschießens in aller Welt und nimmt an Konferenzen sowie Wettkämpfen im In- und Ausland teil. Seit 2006 betreibt Sachers die Agentur „HistoFakt. Historische Dienstleistungen“.

Kursinhalte:

– Ein wenig Geschichte & Theorie

– Aufwärmübungen

– Sicherer Stand, korrekter Auszug, kontrollierte Atmung

– An- und Entspannung

– Intuitives Zielen und Schießen

– Innerer Fokus

– Verschiedene Übungen und Spiele

Jede/r Teilnehmer/in benötigt eine gültige private Haftpflichtversicherung!

Im Preis enthalten ist die Nutzung von Leihmaterial, eigene Bögen und Pfeile dürfen gerne verwendet werden.

Teilnehmerzahl: 4 – 8 Personen

Mindestalter: 14 Jahre

Dauer: 11 – 18 Uhr, mit Pausen

Preis: 69,- € pro Person

Kombination „Des Ritters Waffen“: Zusammen mit den Terminen der „Fechtschule Gamburg“ kann der Kurs als Kombi-Wochenende zum Gesamtpreis von 128,- € (statt 138,-) pro Person gebucht werden.

Außerhalb der regulären Termine: Für Gruppen ab 4 Personen möglich.

Informationen & Buchung direkt beim Kursleiter:

HistoFakt. Historische Dienstleistungen

Jan H. Sachers M.A.

Am Berg 24 • 74238 Krautheim

Tel.: 06294 / 427 14 75

Fax: 06294 / 427 14 76

E-Mail: info@histofakt.de

Web: www.HistoFakt.de

http://burg-gamburg.de/veranstaltungen/uebersicht/des-ritters-waffen/