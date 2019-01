Die Kampfkünste des europäischen Mittelalters waren lange Zeit in Vergessenheit geraten. Doch im Gegensatz zu dem, was Filme und Fernsehserien vermitteln, bestand der Kampf mit Schwert, Schild, Dolch, Speer und anderen Waffen nicht aus bloßem Draufhauen und Zustechen. Seit dem 14. Jahrhundert haben sich zahlreiche sogenannte Fechtbücher erhalten, die eine Vielzahl komplexer Kampftechniken beschreiben und oft auch bildlich darstellen. Fechtmeister wie Johannes Liechtenauer, Hans Talhoffer, Hans Lecküchner und etliche andere gaben so ihr Wissen und Können weiter, und ihre Werke werden heute von Enthusiasten auf der ganzen Welt genutzt, um die vergessenen mittelalterlichen Kampfkünste zu rekonstruieren.

Der Historiker Jan H. Sachers beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit diesen Quellen und ihrer praktischen Umsetzung. Er ist Mitglied im Verein „Historisches Fechten Würzburg e.V.“ und Übersetzer des Lehrbuchs „Modernes Training mit dem Langen Schwert“ von C.H. Tobler. In der Fechtschule auf Burg Gamburg vermittelt er die Grundlagen des historischen Fechtens mit dem Langen Schwert nach der „Deutschen Schule“ in der Tradition Meister Johannes Liechtenauers.

Kursinhalte:

– Bestandteile und Eigenschaften des Langen Schwerts

– Haltung & Körperdynamik

– Beinarbeit

– Distanz & Timing

– Die Huten

– Die drei (Ver-)Wunder

– Die Meisterhaue

– Konter & weiterführende Techniken

Übungsschwerter werden kostenlos zur Verfügung gestellt, eigene Fecht-/Schaukampfschwerter dürfen verwendet werden, die Zustimmung obliegt dem Kursleiter. Die Teilnahme ist sowohl in Gewandung als auch in moderner (Sport-)Kleidung möglich, bitte auf stabile Schuhe achten.

Teilnehmerzahl: 4 – 10 Personen

Mindestalter: 16 Jahre

Termine:

– Samstag, 25. Mai 2019

– Samstag, 24. August 2019

Dauer: 11-18 Uhr, mit Pausen

Preis: 69,- € pro Person

Kombination „Des Ritters Waffen“: Zusammen mit den Terminen der „Bogenschule Gamburg“ (siehe unten) kann der Kurs als Kombi-Wochenende zum Gesamtpreis von 128,- € (statt € 138,-) pro Person gebucht werden.

Außerhalb der regulären Termine: Auf Anfrage für Gruppen ab 4 Personen möglich.

Informationen & Anmeldung direkt beim Kursleiter:

Jan H .Sachers M.A.

HistoFakt. Historische Dienstleistungen

Am Berg 24

74238 Krautheim

Tel.: 06294. 427 14 75

info@histofakt.de

www.HistoFakt.de