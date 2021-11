Desaster Geschichten. Katastrophen in Esslingen

Überflutungen und Brände, Hunger und Krieg, Pandemien und Ungeziefer. In den vergangenen Jahrhunderten wurde Esslingen immer wieder von Katastrophen heimgesucht. Die Stadt und ihre Bewohner:innen sahen sich dadurch häufig in ihrer Existenz bedroht. Doch ergab sich aus den Ereignissen auch immer die Chance für einen Neuanfang.

„Desaster Geschichten“ zeigt besonders einschneidende Katastrophen für Esslingen und das Leben in der Stadt. Dabei wird auch den Fragen nachgegangen, wie die Einwohner:innen auf die Ereignisse reagiert haben und wie die langfristigen Folgen aussahen.

Die dargestellten Ereignisse reichen vom Hochwasser 1285 bis zu globalen Katastrophen im 20. Jahrhundert. Ausstellungsstücke wie ein Hungerbrot vermitteln eindrucksvoll Auswirkungen und Hintergründe. Und der Ausstellungsort selbst wird zum anschaulichen Objekt: An den Mauern des mittelalterlichen Wohnturms im Gebäudekomplex des Stadtmuseums im Gelben Haus sind noch heute Spuren und Schäden vom großen Stadtbrand 1701 sichtbar.

Die Ausstellung ist als Intervention in die Dauerausstellung konzipiert: Anhand ausgesuchter Exponate der eigenen Sammlung werden dabei verschiedene Katastrophen in der Stadtgeschichte dargestellt. Ergänzt wird die Ausstellung durch Objekte externer Leihgeber. Mit Mini-Hörspielen tauchen die Besucher:innen in die Welt der Betroffenen ein und erfahren so ihre Sorgen, Ängste und Hoffnungen.