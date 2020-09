Deschowieda - Tour de Franz 2020

DeSchoWieda sind weiter auf „TOUR DE FRANZ“ mit neuen Songs im Gepäck. Die bayerischen Burschen sammeln weiter Millionen Klicks im World Wide Web und begeistern live die Herzen einer wachsenden Fangemeinde. Welthits klingen mit bayerischem Mundwerk, Tuba, Gitarre, Quetschn und Co. noch besser, das haben sie mehrfach bewiesen. Berühmt wurden die Jungs 2017 mit der bayerischen Antwort auf „Despacito“ im Cabrio mit Monika Gruber. Im Sommer 2019 verpassten sie dem 90er Hit „I’m too sexy“ von Right Said Fred ein bayerisches Gewand, das bis heute die Runde macht. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Mundart-Pop und Volksmusik begeistern sie ihre Zuhörer über die bayrisch-österreichischen Grenzen hinaus und schaffen es, die Konzertbesucher von Jung bis Alt mitzureißen. Auch 2020 hält die TOUR DE FRANZ Überraschungen für Euch bereit! Mit welchem Weltstar werden sie wohl dieses Jahr im Auto sitzen?