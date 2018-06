DESCONTROL | JULI #0707 AT THE MAD COYOTE REUTLINGEN. 2 JAHRE HOLY21´S BEACH AFTERSHOW EVE.

FINEST RNB & LATIN VIBES

IT DOESN´T MATTER WHERE YOU COME FROM!

YOU ONLY HAVE TO LIVE THE MUSIC!

Spürst du es? Es überkommt dich. Du hast dich nicht unter Kontrolle. Die Vibes schießen direkt auf dich zu.

Schwer zu atmen, einfach nicht zu fassen.

Wenn dies passiert heißt es im Reutlinger Kessel "Descontrol"!

Latin Reggaeton ist eine Musikrichtung, die sich aufbauend auf Reggae, Hip-Hop, Merengue, lateinamerikanischen Musikrichtungen und elektronischer Tanzmusik entwickelt hat.

Zu dem feiern wir 2 JAHRE HOLY21’S BEACH | 06.-07.07.18 | TOP DANX TRIP. Jeder mit einem Reservierungssystem / V.I.P. Bändchen vom Beach erhält freien Eintritt im The Mad Coyote.

Dafür haben wir euch den richtigen Mann an den Drehern.

DJ TRIP verzaubert euch einmal in die Dominikanische Republik und wieder zurück ins THE MAD COYOTE!

Die richtigen RNB Vibes dürfen aufgarkeinenfall fehlen! Dafür wurde aus der Landeshauptstadt 0711, Frauenschwarm als auch der Zwilling von Keanu Reeves und Steve Aoki verpflichtet

"DJ BELVOIR". Als großer Zocker des Hauses bringt er euch in s schwitzen Ladies!