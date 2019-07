Super Sale im Design Kiosk

Ab dem 17. Juli verabschieden sich die zwölf Designer vom Design Kiosk West mit einem Super Sale. Gefeiert wird ab 17 Uhr mit kühlen Getränken aus Gerards Barwägele. Nach dreieinhalb Jahren im Fluxus in der Calwer Passage und nun neun Monaten in der neuen Location in der Königstrasse 38/Kronprinzstrasse 3 macht der Design Kiosk erst einmal Pause, bis neue Räume gefunden oder Ideen gesponnen sind. Der letzte Kiosktag ist der 27.Juli.