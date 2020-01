Die zentrale Rolle spielt hierbei die Sichtweise des Anwenders und dessen Nutzen. Die Vorgehensweise im Design Thinking bezieht immer Menschen unterschiedlicher Disziplinen und deren Sichtweisen mit ein und kommt so zum besten Ergebnis. Der Ansatz Design Thinking ist eine neue Herangehensweise an Themen wie z. B. Produktentwicklungen, kann aber auch für andere Problemstellungen eingesetzt werden. Lernen Sie in diesem Tagesworkshop die Grundzüge des Design Thinkings kennen und üben Sie den Einsatz der Technik anhand eines Beispiels.

EGA2705

Referentin: Simone Schwille-Pecenko