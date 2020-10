DESiMO „Solo Manipulation! Die Gedanken sind frei - zugänglich...“

Mental.Zauber.Comedy: Show

Manipulation ist ein ganz natürliches menschliches Verhalten. Sagt irgendwer. Irgendwo. Wahrscheinlich auf Twitter oder Wikipedia. Davon lassen wir uns natürlich nicht so leicht beeinflussen – denn unser Gehirn ist ja zum Glück ziemlich schlau. Und genau da wird es spannend: Je cleverer Ihr Hirn ist, desto wirkungsvoller lässt es sich verblüffen. Da sind sich dann plötzlich Intelligenz und Täuschung sehr nah.

Klug und Trug

DESiMO spürt an diesem Abend dem freien Willen nach. Aus neuen Blickwinkeln erleben wir "phänomentale" Fähigkeiten des Gehirns neben der unerbittlichen Logik von Algorithmen und entdecken dahinter geheime Facetten kunstvoller Manipulation. Von perfide-düster bis faszinierend-schillernd... Sie glauben, aus eigenen Einsichten und Überzeugungen zu handeln? Das ist ja auch so gedacht. Aber von wem denn bloß? Wir sind mündig, aufgeklärt und Herr(in) unserer Entscheidungen. Eigentlich... Oder wissen die Algorithmen doch mehr über uns als wir selbst? Genießen Sie gemeinsam mit DESiMO dieses wertschätzende Spiel auf Augenhöhe, an dem alle Beteiligten ihren ungläubigen Spaß haben, während die Synapsen munter hopsen. Freuen Sie sich auf 90 Minuten bester DESiMO-Unterhaltung mit denkwürdiger Mentalmagie, irreführender Comedy und gewitzter Zauberkunst.

Lustig und nachhaltig verblüffend. DESiMO ist der Sonderpreisträger des Deutschen Kabarettpreises 2019, sowie Magier des Jahres 2019.