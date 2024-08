Desimo "Klug und Trug"

Hannovers Meister-Mogler geht mit seinem Publikum auf einen fröhlich-entspannten Kurztrip voller wilder Wendungen, mit neuen trügerischen Tricks und frischen Ideen.

In seiner Show erkundet DESiMO mit uns gemeinsam das wahre Geheimnis seines ersten Zauberkastens „60 Tricks von 6 bis 60“. Er nutzt die „Schwarmintuition“ der Zusehenden bis zur völlig überraschenden Auflösung – denn bei seiner Mentalmagie kommt sogar der irritierende Gedanke auf, er könne selbigen lesen. Und ja, das kann er! Offenbar. Nee, oder?!

Immer wieder an diesem erstaunlichen Abend erleben Sie, dass es zum Gedankenlesen keine Lesezeichen braucht – und Sie werden denken: „Da KANN doch gar kein Trick dabei sein...“ Und dann setzt DESiMO noch einen drauf. Denn er führt Sie auf clevere Art in den Schatten – also „hinters Licht“...

In seinem achten Programm kombiniert der sympathische Entertainer unterschiedlichste Darbietungen und Stimmungen zu einem facettenreich funkelnden Abend.

Diese gut 90 Minuten werden fein geschliffen lustig, treffend satirisch – aber auch komplett albern, immer wieder ganz spontan, manchmal berührend emotional. Sowie sowieso total verblüffend.

Und das ist definitiv DESiMO: lustig, magisch, optimistisch.

Bereits früher unter anderem als „Weltmeister der Comedy-Magic“ in Japan, dem „Magic Masters Award“ in Las Vegas und zuletzt mit dem „Magier des Jahres 2019“ und der Sonderauszeichnung „Deutscher Kabarettpreis 2019“ geehrt, setzt der Hannoveraner spitze Pointen, brilliert mit überraschenden Wortspielen und singt locker lustige Strophen zum gerissenen Zaubertrick.