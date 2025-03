DESPERATE JOURNALIST (GB)

Desperate Journalist, 2014 in London gegründet, bewegen sich im Bereich des Post-Punk und Indie-Rock. Die Band besteht aus Sängerin Jo Bevan, Gitarrist Rob Hardy, Bassist Simon Drowner und Schlagzeugerin Caroline Helbert (auch bekannt als Caz Hellbent). Musikalisch zeichnen sich Desperate Journalist durch eine Kombination aus melodischem Gesang, treibenden Gitarrenriffs und einem kraftvollen Rhythmus aus. Ihre Musik wird oft als nuanciert und komplex beschrieben. Insgesamt bietet Desperate Journalist eine frische Perspektive auf das Genre, indem sie sowohl nostalgische Klänge als auch zeitgenössische Einflüsse miteinander verweben, was sie zu einer bemerkenswerten Stimme in der aktuellen Musikszene macht.

Mit freundlicher Unterstützung der superlieben Menschen von indiewohnzimmer.de!