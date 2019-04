Desperate Journalist - "Indiegoth" ist eines der Labels, das man dem Londoner Quartett Desperate Journalist anzuheften versucht. Wir sagen, das bewegt sich ziemlich genau zwischen Post-Punk, Wave und Indie-Pop.

Wer wurde nicht schon alles zum Vergleich herangezogen? The Organ, Siouxsie oder auch die The Smiths wurden bemüht, um den Sound von Desperate Journalist zu beschreiben. Dabei treten die vier mit ihrem dritten Album "In Search of the Miraculous" nun endgültig den Beweis an, dass sie sich von solchen Referenzen längst befreit haben. Der intensive Vortrag von Sängerin Jo Bevan beleuchtet alle Facetten im Spektrum zwischen Verzweiflung, Melancholie und Zorn. Rob Hardys zwölfsaitige Rickenbacker klingt raumgreifender denn je und die Rhythmus-Sektion mit Simon Drowners pulsierendem Bass und Caz Hellbends massiven Drums ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Auf der Insel haben Desperate Journalist den Geheimtipp-Status längst verloren und auch in Deutschland sind sie dabei, sich mit mitreißenden Gigs eine solide Fanbase zu erspielen.

Support: Melody La La

Melody la la – 2007 gegründet – ist eine Stuttgarter Indie-Pop Band. Gemeinsam mit der Sängerin Katharina produzieren die Bandmitglieder einen extravaganten Soundmix, der Einflüsse wie Alternative, Disco und Elektro zusammenführt. Neben eigenen Veröffentlichungen, wurde u.a. der Song „News of the Day“ auf dem „Mercedes Benz Mixtape, Nr. 29“ publiziert. Die Band spielt regelmäßig Konzerte im süddeutschen Raum.

