Lust auf eine weitere schlaflose Nacht in einem dunklen Club mit harter Musik?

Am 20. Juli wollen wir zum siebten Mal mit euch, im The Mad Coyote, zu den Harder Styles of Dance Music feiern.

P.S.: Unser Mitveranstalter und Resident DJ X-ian feiert an dem Abend seinen B-Day nach.

Line-Up:

- The Pressurehead

- MaYc

- Hardmode

- DJ X-ian

- Steve X

- ClockShock