Detektiv-Show mit Nickel und Horn

Nickel und Horn, die beiden tierischen Detektive mit den schrillen Brillen, lösen jeden Fall – und dabei brauchen sie die Hilfe der Kinder.

Die feuern die beiden Detektive durch lautstarkes Mitsingen der Nickel-und-Horn-Songs an und suchen nach Lösungen für die kniffligen Probleme.

Spannend wird vorgelesen, wie die beiden Helden alles meistern auf der Suche nach dem Pupsetier, bei der Rettung von Frau Perle oder auf Safari in Afrika.

Florian Beckerhoff, geboren in Zürich, aufgewachsen in Bonn, promovierte nach seinem Studium der Literaturwissenschaften in Berlin und Paris an der Universität Hamburg. Er lebt als freier Schriftsteller mit seiner Familie in Berlin und reist als begeisterter Vorleser mit seinen Büchern und seiner Gitarre durchs Land.