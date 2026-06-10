DIETER FALK

A Tribute to Paul Gerhardt

Oberhofenkirche Göppingen Ziegelstr. 2/1, 73033 Göppingen

Sommerfestival Schloss Filseck in der Oberhofenkirche

Der Musiker und Komponist Dieter Falk ist bekannt für Pop-Oratorien und Musicals. In seiner Homage an den Kirchenliedschreiber Paul Gerhardt übersetzt er dessen Choräle behutsam in unsere Zeit - mit Anklängen von Pop, Gospel und Jazz.

Zusammen mit Gerhardts lyrischen Texten, die Mut und Hoffnung schenken, entsteht ein eindrucksvolles Konzertprogramm: A Tribute to Paul Gerhard. 

Lassen Sie sich von dieser bewegenden, tröstenden Musik in unruhigen Zeiten berühren und inspirieren. Abgerundet wird das Programm durch persönliche Anekdoten aus Falks über 40-jähriger Arbeit als Musiker, Produzent und Komponist.

Dieter Falk - Flügel

Daniel Rheinbay - Drums & Percussion

Paul Wunder - Bass

Info

Oberhofenkirche Göppingen Ziegelstr. 2/1, 73033 Göppingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - DIETER FALK - 2026-07-29 20:30:00 Google Yahoo Kalender - DIETER FALK - 2026-07-29 20:30:00 Yahoo Outlook Kalender - DIETER FALK - 2026-07-29 20:30:00 Outlook iCalendar - DIETER FALK - 2026-07-29 20:30:00 ical

Tags