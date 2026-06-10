Sommerfestival Schloss Filseck in der Oberhofenkirche
Der Musiker und Komponist Dieter Falk ist bekannt für Pop-Oratorien und Musicals. In seiner Homage an den Kirchenliedschreiber Paul Gerhardt übersetzt er dessen Choräle behutsam in unsere Zeit - mit Anklängen von Pop, Gospel und Jazz.
Zusammen mit Gerhardts lyrischen Texten, die Mut und Hoffnung schenken, entsteht ein eindrucksvolles Konzertprogramm: A Tribute to Paul Gerhard.
Lassen Sie sich von dieser bewegenden, tröstenden Musik in unruhigen Zeiten berühren und inspirieren. Abgerundet wird das Programm durch persönliche Anekdoten aus Falks über 40-jähriger Arbeit als Musiker, Produzent und Komponist.
Dieter Falk - Flügel
Daniel Rheinbay - Drums & Percussion
Paul Wunder - Bass