Sommerfestival Schloss Filseck in der Oberhofenkirche

Der Musiker und Komponist Dieter Falk ist bekannt für Pop-Oratorien und Musicals. In seiner Homage an den Kirchenliedschreiber Paul Gerhardt übersetzt er dessen Choräle behutsam in unsere Zeit - mit Anklängen von Pop, Gospel und Jazz.

Zusammen mit Gerhardts lyrischen Texten, die Mut und Hoffnung schenken, entsteht ein eindrucksvolles Konzertprogramm: A Tribute to Paul Gerhard.

Lassen Sie sich von dieser bewegenden, tröstenden Musik in unruhigen Zeiten berühren und inspirieren. Abgerundet wird das Programm durch persönliche Anekdoten aus Falks über 40-jähriger Arbeit als Musiker, Produzent und Komponist.

Dieter Falk - Flügel

Daniel Rheinbay - Drums & Percussion

Paul Wunder - Bass