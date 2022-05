Detox in den Pfingstferien

Ein Kurstag am Pfingstmontag von 10-17 Uhr im Gesundheitshaus impuls in Sindelfingen-Maichingen – hier erfährst du alles, was du für deine Fastentage wissen musst.

Vorab schicke ich dir eine Liste mit den Dingen, die du brauchst und Bezugsquellenhinweise. Nach dem Einführungstag kannst du deine Saftfastentage individuell gestalten und wir treffen uns jeden Tag von 18-19:30 online. Am Freitag 10. Juni von 18-19:30 Uhr ist dann der Kursabschluss mit dem Vorbereiten des Fastenbrechens – das du ab Samstag dann selbständig durchführen kannst, wenn du nicht noch ein paar Tage selbständig weiterfasten möchtest.

Was du lernst:

– Warum Entgiftung auf die Detox, Baby!-Art wirksam, einfach und gesund ist.

– Wie bereite ich meine Säfte zu.

– Welche pflanzlichen Fastenhelfer kann ich nutzen. (Wir arbeiten komplett ohne Abführmittel wie Glaubersalz, Einläufen etc.)

– Welche Wirkung haben die Wildpflanzen.

– Was gehört zum Fasten noch dazu und warum? Detox-Power, Detox Care, Detox-Mind und Detox-Soul

Im Gesundheitshaus imPuls

Otto-Hahn-Straße 23

71069 Sindelfingen-Maichingen

ÖPNV: Haltestelle S60 Maichingen-Nord

Hast du Lust dabei zu sein – dann melde dich bis spätestens 15. Mai 2022 per Email bei mir.