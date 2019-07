Dettinger Musiksommer: Melodien, Wein und Chryanthemen

Konzert, Weinprobe und Fotoshow: Drei Events in einem. An einem Abend, an einem Ort.

Bei dieser Veranstaltung verschmelzen die Klangfarben der Musikinstrumente, der feine Farbglanz und das duftende Bouquet ausgesuchter Weine mit den facettenreichen Fotografien zu einem sommerlichen Pastell der Sinne.

Den Wein kredenzt der prämierte Sommelier Evangelos Pattas in seiner unnachahmlichen, erfrischenden und hochprofessionellen Art.

Der Dettinger Musiker und ambitionierte Fotogestalter Matthias Beck hat Musik aus verschiedenen Stilrichtungen und Bilderserien passend zu den Weinen ausgesucht.

Begleitet von Hildegund Treiber an den Tasten, spielt Matthias Beck auf unterschiedlichsten Flöten- und Blechblasinstrumenten.

Lassen Sie sich verzaubern von einer Symbiose aus Musik, Wein und Bild – ineinander verwoben als perfektes Zusammenspiel: Spritzig und leicht bezaubern die Weine Nase und Gaumen und genauso leichtfüßig umschmeicheln Matthias Beck und Hildegund Treiber die Gehörgänge der Besucher mit ihrer Musik.