Dettinger Musiksommer

Farbenglanz in Musik und Wein

Samstag 4. August um 20 Uhr - Saalöffnung um 19.30 Uhr

Sonntag 5. August um 18 Uhr – Saalöffnung um 17.30 Uhr

Ort: Bürgerhaus am Anger / Susanna von Zillenhart-Saal

Konzert, Weinprobe und Fotoshow: Drei Events in einem. An einem Abend, an einem Ort.

Bei dieser Veranstaltung verschmelzen die Klangfarben der Musikinstrumente, der feine Farbglanz und das duftende Bouquet ausgesuchter Weine mit den facettenreichen Fotografien zu einem Dreiklang der Sinne.

Der Eintritt von 38 Euro beinhaltet die Musik, die Fotoshow, die kommentierte Weinprobe und in der Pause erfrischende Getränke und Gourmet-Häppchen

Kartenvorverkauf: Musikhaus Beck, Weinhandlung Wein et cetera.

Veranstalter: Musikhaus Beck, Weinhandlung Wein et cetera und Gemeinde Dettingen