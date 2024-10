Dettinger Weihnachtsmarkt

Die Dettinger Ortsmitte verwandelt sich mit den kleinen Markthäuschen und den zahlreichen Weihnachtsbäumen wieder in ein kleines Weihnachtsdorf.

In dem man schöne Weihnachtsgeschenke finden aber natürlich auch bei einem Becher Glühwein und einem Schwätzle verweilen kann.

Für viele Dettinger, ehemalige Dettinger und Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung ist dieser Markt der Auftakt zum weihnachtlichen Geschehen.

Es ist geplant, die beliebte „längste Theke des Ermstals“, die beim Frühlingserwachen Anfang des Jahres zum ersten Mal zum Einsatz kann, wieder aufleben zu lassen. Die Öffnungszeiten der „Weihnachtsbar“ werden rechtzeitig in der Presse bekannt gegeben.

Die Angebote auf dem Markt reichen von kunsthandwerklichen Artikeln, wie Weihnachtsengeln und Holzdeko, aber auch schönen Weihnachtsgeschenken wie Lammfellen, Likören und Tees. Außerdem können Kerzen, Adventskränze und –Gestecke, Zinnfiguren, Puppenkleider oder diverse weihnachtliche Dekoartikel und vieles mehr bestaunt und erworben werden. Nach einem ausgiebigen Marktbummel kann der Hunger bei den Gastronomen und Vereinen gestillt werden.

Mit jeweils 24 Überraschungen pro Markttag wartet der Riesen–Adventskalender auf seine Besucher. Hinter jedem Türchen verbergen sich schöne Preise. In jedem Markthäuschen werden Schokotaler zum Kauf angeboten. In einigen dieser Schokotaler sind Nummern enthalten, die zu den 24 Türchen führen. Attraktive Preise wie Schmuck, iPod oder iPad gibt es auch in diesem Jahr wieder zu gewinnen.

Am Sonntag zeigen zwei Dettinger Künstlerinnen ihr Können im Susanna von Zillenhart-Saal. Dies sind Tina Holder von „Geschriebenes“, sie bietet eine Mitmachaktion in der Kalligraphie an und Linda Stiefel von der Papierwerkstatt. Sie ist Buchbinderin und wird ebenfalls einen kleinen Workshop anbieten. Seien Sie gespannt und treten Sie ein, in die gute Stube Dettingens! Schauen Sie den beiden über die Schulter und legen Sie selbst Hand an.

Für die kleinen Besucher dreht sich auf dem Rathausplatz ein Karussell. Außerdem wird dort auch eine Minilok ihre Runden drehen. Der Nikolaus wird durch die Gassen des Weihnachtsdorfes ziehen und kleine Aufmerksamkeiten verteilen.