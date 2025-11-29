Dettinger Weihnachtsmarkt

Der gemütliche Weihnachtsmarkt im Ortskern eröffnet wie jedes Jahr die besinnliche Adventszeit.

Unser Weihnachtsdorf verzaubert mit festlichen Lichtern und liebevoll dekorierten Ständen. Hier findet sich eine Fülle an handgefertigten Weihnachtsgeschenken, die besinnliche Momente unter dem Weihnachtsbaum versprechen. Wenn es nach Glühwein und Punsch duftet und zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten locken, sich das Kinderkarussel dreht, dann entfaltet sich die Magie der Weihnachtszeit. Das besondere Highlight ist der Riesen-Adventskalender des Gewerbeverbands, der mit vielen attraktiven Preisen begeistert und die Vorfreude auf das bevorstehende Fest steigert.