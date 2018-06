Dettinger Sportevent

Genießt einen rockigen Sommerabend im schönen Ambiente des Dettinger Freibads! Der in der Region beliebte Musiker „Mørt“ wird bereits um 19:30 Uhr die Bühne rocken. Das Repertoire des Sängers/Songwriters Martin “Mørt” Baur aus Metzingen setzt sich zusammen aus den Vorgaben der Großen der Rockgeschichte zum Beispiel Johnny Cash, Pink Floyd, Albert Hammond, Smokie und vielen mehr.

Die beliebte, regionale Band „Cat down the river“ wird dann den restlichen Abend für Unterhaltung sorgen! Mit vielen Coversongs von Bands wie Metallica, AC/DC, Alanis Morisette, Die Ärzte, Green Day, Gary Moore, van Halen, Evanescence ob Balladen oder deftiger Rock, es ist für jeden Geschmack was dabei. Die sechs Musikerinnen und Musiker2 zeichnen sich besonders durch ihr vielseitiges Repertoire aus, aber die wahre Leidenschaft spiegelt sich in ihrer Spielfreude und dem Spaß, den sie auf der Bühne haben wieder! Da muss man einfach mitrocken!!!

Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein! Essen, Trinken inkl. Weizenbierstand, welcher in diesem Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr Dettingen betrieben wird – alles ist vorhanden!