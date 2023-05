Deutsch-französische Vorlesezeit: "Herr Hase und Frau Bär – Monsieur lièvre et Madame ourse"

In der Reihe "Deutsch-französische Vorlesezeit" lesen in Fellbach ansässige Französinnen in der gemütlichen Atmosphäre der Kinderabteilung Bilderbücher in deutscher und französischer Sprache vor. Aus "Herr Hase und Frau Bär – Monsieur lièvre et Madame ourse" liest Ginette Conseil-Ihle: Der ordnungsliebende Herr Hase sucht einen Untermieter. Leider ist Frau Bär alles andere als ordentlich. Während er den lieben langen Tag putzt, genießt sie ihr faules Leben. Ob die beiden trotzdem Freunde werden können?