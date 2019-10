Deutsch-Französischer Salon

Während der französische Film nach wie vor glänzt, kann man das vom deutschen nicht unbedingt sagen. In Kooperation mit den Französischen Filmtagen Tübingen wird unser Salon im November der großen Leinwand gewidmet sein.

Es geht um die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem französischen Film, wobei auch thematisiert wird, worin sich Produktion, Organisation und Förderung in den beiden Ländern unterscheiden. Was sind die Vorteile und was die Nachteile der beiden Modelle? Gast ist unter anderen der bekannte französische Regisseur Denis Dercourt, der die unterschiedlichen Produktionsbedingungen in Deutschland und Frankreich sehr gut kennt.

Weitere Gäste werden rechtzeitig auf unserer Homepage www.deutsch-franzoesische-kultur.de und im Festivalprogramm bekannt gegeben.

Moderation: Ralf Kröner, Förderverein Deutsch-Französischer Kultur