Deutsch-Französischer Salon

Im deutsch-französischen Salon geht es um die Aufnahme und Integration von Geflüchteten in deutschen und französischen Gemeinden. Warum übernachten im Pariser Nordosten Migranten auf der Straße? Was wird in Stuttgart für die Aufnahme von Flüchtlingen getan?

Zwei ehrenamtliche Vertreterinnen eines französischen und eines deutschen Vereins berichten über ihre Erfahrungen, ihre Erfolge und Misserfolge. Ein Gedankenaustausch auf Deutsch und Französisch.

Moderation: Catherine Gebhardt-Bernot, Förderverein Deutsch-Französischer Kultur

Kaffee, Tee und Croissants können bestellt werden.

www.deutsch-franzoesische-kultur.de