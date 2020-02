Deutsch-Französischer Salon

Arthur Rimbaud und der 70er Krieg

Vor 150 Jahren, im August 1870, besiegten die deutschen Länder unter Führung Preußens das französische Kaiserreich. Der östliche Nachbar Frankreichs war von da an ein starker Rivale, Gegner und Feind in zwei Weltkriegen. „Der Schläfer im Tal“ heißt ein Gedicht Rimbauds aus dieser Zeit, in dem er einen toten Soldaten beschreibt, der in einer Blumenwiese liegt. Wir versuchen, uns über die Spuren dieses genialen Lyrikers dem Epochenwechsel vor 150 Jahren zu nähern und wollen auch darüber sprechen, welche Folgen er bis heute hat.

Die Salons finden alle zwei Monate statt. Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft, Fachleute und interessierte Laien leisten kurze, aktuelle und auch kontroverse Beiträge. Anschließend hat das Publikum das Wort.

Kaffee, Tee und Croissants können bestellt werden.