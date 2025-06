Deutsch-Französischer Salon

Wie erlernen wir unsere Muttersprache? Es ist eine der ältesten Fragen, seit Menschen über sich selber nachdenken.

Wie ist es dann, wenn ein Kind in den ersten Lebensjahren zwei Sprachen – zum Beispiel Deutsch und Französisch – gleichzeitig erwirbt?

Auf der ganzen Welt ist mindestens die Hälfte der Menschen zweisprachig oder mehrsprachig. In allen Ländern Europas sind die Kontakte mit verschiedenen Sprachen und anderen Kulturen selbstverständlich. In Frankreich kann sich jeder vierte Erwachsene daran erinnern, dass die Mutter oder der Vater eine andere Sprache als Französisch mit ihm gesprochen hat. Später werden jedoch nur 9% der Erwachsenen beide Sprachen an die eigenen Kinder weitergeben. Die Erziehung mit zwei Sprachen verlangt Jahre lang Aufmerksamkeit, Ausdauer, damit Kinder in beiden Sprachen und Kulturen harmonisch aufwachsen. Zweisprachigkeit ist ein kompliziertes Phänomen und auch ein Reichtum.