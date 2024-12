Deutsch-Französischer Tag

Besser gemeinsam?

Der Deutsch-Französische Tag (DFT) wurde 2003 im Rahmen des 40. Jahrestages des Elysée-Vertrags geschaffen. Das am 22. Januar jeden Jahres stattfindende Ereignis soll an die deutsch-französische Freundschaft erinnern und vor allem in Bildungseinrichtungen beider Länder die bilateralen Beziehungen thematisieren und die Jugend mit dem jeweiligen Nachbarland bekannt machen.

In diesem Jahr sprechen unsere Gäste über die großen Herausforderungen, die die deutsch-französische Zusammenarbeit aktuell zu bewältigen hat. Der Krieg in der Ukraine ist eine Zerreißprobe für Europa. Der Wiedereinzug von Donald Trump ins Weiße Haus stellt die Frage nach der Neuordnung der Verteidigung Europas. Die demokratischen Systeme stehen unter Druck: Wie handelt die neue Regierung Frankreichs drei Monaten nach ihrer Bildung? Wie geht es mit den Neuwahlen in Deutschland weiter?

Große Fragen, die unsere Gäste aus Wissenschaft und Politik zu beantworten versuchen werden.

Mit u.a. Corine Defrance (Historikerin), Frédéric Petit, Franz. Abgeordnete (siebter Wahlkreis außerhalb Frankreichs - Deutschland, Mitteleuropa und Balkan), Felix Heidenreich (Universität Stuttgart).

Begrüßung: Gaël de Maisonneuve, Generalkonsul Frankreichs in Deutschland

Moderation: Stefan Seidendorf, Stellv. Direktor des DFI Ludwigsburg