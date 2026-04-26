Deutsch genug? Lesung und Diskussion mit Ira Peter

Russlanddeutsche wählen rechts, sprechen nur russisch und verehren Putin. Ist das wirklich so?

Was ist bekannt über die 2,5 Millionen (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler und deren Erfahrungen mit Diktatur, Deportation und dem Verlust kultureller Identität?

Die russlanddeutsche Journalistin Ira Peter ist mit ihrer Familie als Neunjährige von Kasachstan nach Deutschland übergesiedelt und nimmt uns mit auf eine persönliche und gesellschaftliche Spurensuche. Ira Peter arbeitet als freie Journalistin unter anderem für Zeit online, FAZ, Frankfurter Rundschau und SWR Radio.

In Kooperation mit dem Sachgebiet Jugend und Integration der Stadt Öhringen.

Kartenvorverkauf: Stadtbücherei, Abendkasse

Im Rahmen der Interkulturellen Woche Öhringen